Проект обещает быть масштабным.

Кажется, многолетняя эпопея с ожиданием Half-Life 3 подходит к очередному повороту. В последние недели в коде обновлений к Dota 2 и Counter-Strike 2 были обнаружены ссылки на некий проект под кодовым названием HLX. Это породило новую волну слухов о том, не является ли таинственная разработка тем самым продолжением, которого фанаты ждали больше десяти лет.

Информацией поделился известный инсайдер Gabe Follower. В своём последнем видео он отметил, что в файлах Valve всплыли группы с названиями hlx, hlxaudio и hlxartists. Дополнительно были найдены консольные команды, связанные с оптимизацией, поведением NPC, динамическими навигационными сетками и улучшенной системой волос. В коде также упоминаются изменяемые объекты и другие элементы, характерные для современных игровых движков. Всё это указывает на достаточно продвинутую стадию разработки.

Фаза оптимизации – важный этап, который обычно означает, что основные механики уже готовы. Вопрос в другом: действительно ли HLX это Half-Life 3.

Valve последовательно уклоняется от разговоров о Half-Life 3. Компания неоднократно заявляла, что работа над игрой не ведётся. Но если HLX не третья часть, то что тогда. Логичным вариантом кажется новый спин-офф. Например, продолжение Half-Life Alyx, адаптированное для классического геймплея без VR. Такое развитие событий вполне соответствует стилю Valve, особенно с учётом их любви к экспериментам. Но есть нюанс. Всё найденное указывает на сложную и амбициозную игру.