Он находится на расстоянии 630 световых лет.

Каждое новое изображение космического телескопа James Webb доказывает: перед нами инструмент, который меняет представление об устройстве вселенной. Недавние снимки – очередное тому подтверждение. Webb запечатлел оранжевые потоки межзвёздного газа в мельчайших деталях на расстоянии 630 световых лет от Земли. На научном языке это протозвёздный выброс Herbig-Haro 49/50 (HH 49/50), также известный как "Космический Торнадо".

Herbig-Haro (HH) – это выбросы материи, возникающие в результате взаимодействия звёздных джетов с окружающим пространством. Когда высокоскоростные потоки сталкиваются с межзвёздной средой, они порождают ударные волны, нагревающие вещество. Остывая, это вещество начинает светиться. Впервые HH 49/50 попал в поле зрения учёных в 2006 году, когда его зафиксировал инфракрасный телескоп Spitzer. Однако возможности Spitzer были ограничены: объект казался размытым пятном, а некоторые его элементы оставались неразличимыми.

С того момента технологии шагнули вперёд, и теперь Webb демонстрирует HH 49/50 в деталях, ранее недоступных астрономам. Объект, который Spitzer запечатлел лишь в виде голубого пятна на вершине выброса, оказался спиральной галактикой. Такой уровень детализации возможен благодаря камерам Webb NIRCam (ближний инфракрасный диапазон) и MIRI (средний инфракрасный диапазон). Они позволили не просто рассмотреть структуру выброса, но и определить распределение водорода, окиси углерода и пыли в разных участках HH 49/50.