Но в нем должна быть установлена технология MagSafe.

Apple готовит к выпуску самый тонкий iPhone в своей истории – iPhone 17 Air. Однако за кулисами корпорации велись дискуссии, которые могли бы сделать эту модель не просто рекордно тонкой, но и первой, полностью лишенной зарядного порта. По данным источников, компания всерьёз рассматривала отказ от физического разъёма, полагаясь исключительно на беспроводные технологии. Однако, в последний момент Apple отступила. Причина в опасении столкнуться с регуляторными проблемами в Европе.

История с USB-C и Apple представляет собой не столько технологическую эволюцию, сколько вынужденную меру. Корпорация долгое время цеплялась за фирменный Lightning, но Евросоюз решил иначе. В 2022 году был принят закон, требующий, чтобы все мобильные устройства, продаваемые в Европе, использовали единый стандарт зарядки USB-C. Аргумент регуляторов был прост: слишком много электронного мусора, вызванного несовместимостью зарядных устройств.

Иронично, но если бы этот закон приняли раньше, стандартом мог бы стать медленный microUSB. К счастью, к моменту утверждения директивы именно USB-C стал доминирующим интерфейсом. Apple пришлось подчиниться, несмотря на очевидное желание сохранить контроль над аксессуарами и экосистемой устройств.

Издание Bloomberg утверждает, что Apple действительно рассматривала этот вариант. Согласно Марку Гурману, корпорация всерьёз обсуждала возможность сделать iPhone 17 Air первым полностью беспортовым смартфоном.

По одной из версий, отказ Apple от радикального шага связан с опасениями по поводу реакции Евросоюза. Однако, как выяснилось, европейские регуляторы не видят проблем в беспортовом дизайне, если устройство всё же поддерживает зарядку по стандарту Qi или MagSafe. Это означает, что формально Apple не была бы нарушителем директивы.

Тем не менее, полный отказ от физических портов мог бы вызвать волну негодования среди пользователей, не готовых к такому резкому переходу. Apple уже проходила через подобное с удалением 3,5-мм разъёма и зарядного блока из комплекта.