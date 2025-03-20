Автомобили можно будет заряжать с мощностью 1000 кВт.

Китайский автопроизводитель BYD анонсировал инновационную систему зарядки, способную значительно сократить время восполнения запаса хода у электромобилей. Как заявил основатель компании Ван Чуаньфу, новая "супер e-платформа" поддерживает пиковую мощность 1000 кВт, что вдвое превышает возможности Tesla Supercharger V4 (500 кВт). По словам BYD, благодаря этому электромобили смогут проезжать до 400 км после всего пяти минут зарядки. Первые модели, получившие поддержку этой архитектуры, – седан Han L и кроссовер Tang L.

"Мы стремимся полностью устранить беспокойство пользователей, связанное с зарядкой. Наша цель – сократить время зарядки электромобилей до уровня заправки бензиновых автомобилей".

Впервые BYD внедрит технологию ультрабыстрой зарядки для автомобилистов в Китае. Компания объявила о планах развернуть 4000 зарядных станций нового поколения, однако пока не раскрыла сроки реализации и бюджет проекта. До сих пор владельцам электромобилей BYD приходилось пользоваться инфраструктурой сторонних операторов или станциями других автопроизводителей, включая Tesla.

Активная экспансия BYD на мировом рынке продолжается. В прошлом году компания значительно нарастила поставки: во втором квартале рост составил 21%, что позволило ей вплотную приблизиться к Tesla по объёмам продаж.