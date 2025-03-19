Чтобы дотянуться от одной стороны к другой, придется постараться.

Изобретатель с Ютуба Attoparsec создал уникальное устройство под названием Ten Hundred Computer Letter Getter – клавиатуру, которая вместо отдельных букв печатает целые слова. В ней 1 020 клавиш, и да, она абсолютно непрактична.

На создание клавиатуры блогера Attoparsec вдохновил культовый комикс Randall Munroe (xkcd) "Up Goer Five", где ракетостроение объясняется с помощью 1 000 самых распространённых английских слов.

Результат – пятипанельная клавиатура, раскинувшаяся по всему рабочему столу. Каждая клавиша отвечает за одно слово, а слова расположены в алфавитном порядке. Конечно, среди них нет чего-то вроде "chrysanthemum", но некоторые нецензурные выражения вполне себе присутствуют. Чтобы хоть немного упростить процесс, Attoparsec добавил 20 модификаторов – они позволяют изменять формы слов (например, добавлять "-ing" или "-ed").

Разработка заняла полгода, ведь печать слов на клавишах оказалась задачей не менее сложной, чем сама клавиатура. Автор выбрал огромные клавиши (2,5 см в ширину), но даже при этом некоторые длинные слова пришлось разбивать дефисами.

Attoparsec описывает процесс печати на клавиатуре как "опыт, охватывающий всё тело". Проще говоря, чтобы достать от одного края до другого, понадобится размах крыльев альбатроса.