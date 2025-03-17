Одна карта справляется за 7 дней.

Кибервымогатели из группировки Akira столкнулись с неожиданной проблемой: исследователь под псевдонимом Tinyhack нашёл способ взлома их шифрования. Используя метод грубой силы (brute-force) на мощных видеокартах, ему удалось восстановить данные атакованной компании.

Тесты показали, что с помощью RTX 4090 файлы можно расшифровать за 7 дней, а при использовании 16 видеокарт – всего за 10 часов. Это даёт надежду жертвам атак, которые ранее считались безвыходными.

Akira – один из самых агрессивных шифровальщиков последних лет, появившийся в 2023 году и требующий от жертв миллионные выкупы. В том же году исследователи Avast обнаружили уязвимость в его алгоритмах и выпустили бесплатный расшифровщик, но хакеры быстро обновили код, усложнив процесс взлома.

Однако, как выяснил Tinyhack, Akira использует шифрование на основе временных меток, а значит, можно перебрать возможные значения и найти ключи для расшифровки файлов. Вирус генерирует ключи с помощью алгоритмов ChaCha8 и Kcipher2, опираясь на четыре временных штампа в наносекундах.

Выяснилось, что:

Временные метки можно ограничить диапазоном примерно в 5 миллионов наносекунд (0,005 секунды)

Перебор этого диапазона на RTX 4090 занимает около недели

Если использовать кластер из 16 видеокарт, процесс можно сократить до 10 часов

Тем, кого уже атаковал Akira, Tinyhack рекомендует арендовать серверы с несколькими GPU через сервисы вроде runpod или vast.ai, чтобы ускорить процесс. На восстановление полного набора зашифрованных файлов у его клиента ушло около трёх недель.