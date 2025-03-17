Кибервымогатели из группировки Akira столкнулись с неожиданной проблемой: исследователь под псевдонимом Tinyhack нашёл способ взлома их шифрования. Используя метод грубой силы (brute-force) на мощных видеокартах, ему удалось восстановить данные атакованной компании.
Тесты показали, что с помощью RTX 4090 файлы можно расшифровать за 7 дней, а при использовании 16 видеокарт – всего за 10 часов. Это даёт надежду жертвам атак, которые ранее считались безвыходными.
Akira – один из самых агрессивных шифровальщиков последних лет, появившийся в 2023 году и требующий от жертв миллионные выкупы. В том же году исследователи Avast обнаружили уязвимость в его алгоритмах и выпустили бесплатный расшифровщик, но хакеры быстро обновили код, усложнив процесс взлома.
Однако, как выяснил Tinyhack, Akira использует шифрование на основе временных меток, а значит, можно перебрать возможные значения и найти ключи для расшифровки файлов. Вирус генерирует ключи с помощью алгоритмов ChaCha8 и Kcipher2, опираясь на четыре временных штампа в наносекундах.
Выяснилось, что:
- Временные метки можно ограничить диапазоном примерно в 5 миллионов наносекунд (0,005 секунды)
- Перебор этого диапазона на RTX 4090 занимает около недели
- Если использовать кластер из 16 видеокарт, процесс можно сократить до 10 часов
Тем, кого уже атаковал Akira, Tinyhack рекомендует арендовать серверы с несколькими GPU через сервисы вроде runpod или vast.ai, чтобы ускорить процесс. На восстановление полного набора зашифрованных файлов у его клиента ушло около трёх недель.