Главная ожидаемая характеристика смартфона – его габариты.

Ожидаемый iPhone 17 Air – устройство с неоднозначной репутацией. С одной стороны, его тонкий и легкий корпус обещает стать рекордным по габаритам, но с другой – ради компактности Apple, похоже, пожертвует рядом ключевых характеристик. Согласно утечкам, модель получит всего одну основную камеру, один динамик и менее мощный чип A19 вместо A19 Pro, который достанется старшим версиям iPhone 17 Pro.

Некоторые аналитики опасаются, что ультратонкий корпус может негативно сказаться на автономности, однако Apple, вероятно, подготовила несколько решений, которые компенсируют этот недостаток. По слухам, iPhone 17 Air оснастят аккумулятором повышенной плотности, энергоэффективным модемом C1 и увеличенной батареей за счёт отказа от модуля Ultra Wide. Всё это может привести к неожиданно хорошим показателям автономной работы.

Ключевые ожидаемые характеристики iPhone 17 Air: