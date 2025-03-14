Выйдет он не раньше 2026 года.

Информация о складном iPhone в формате книги набирает обороты, что может указывать на приближение Apple к этапу массового производства. Одним из ключевых вопросов остается дата релиза. В последнее время обсуждение этой темы стало особенно активным. Согласно свежим данным, появившимся на YouTube-канале Geared Up, компания может официально представить устройство уже к концу следующего года.

Что касается названия, пока существуют лишь догадки. Наиболее вероятный вариант – iPhone Ultra. О таком названии ранее упоминал журналист Bloomberg Марк Гурман, который также был приглашен на канал Geared Up для обсуждения будущих продуктов Apple.

Гурман еще в 2022 году предполагал, что Apple может заменить название iPhone 15 Pro Max на iPhone 15 Ultra, однако этого не произошло. Тем не менее, его прогноз остается актуальным для складного iPhone. По мнению аналитика, среди всех моделей Apple именно складное устройство займет вершину линейки, что логично оправдывает приставку Ultra: она подчеркивает премиальный статус и отличает новинку от стандартных iPhone. По словам Гурмана, Apple планирует анонсировать устройство к концу 2025 года. Однако, по другим данным, компания все еще занимается подбором поставщиков комплектующих, а официальный релиз может состояться только во второй половине 2026 года.

Дополнительные подробности сообщил аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо. Он утверждает, что складной iPhone не будет поддерживать Face ID из-за конструктивных ограничений, а его стоимость составит около $2500.