Акцент был сделан на рендеринге света.

Модеры продолжают эксперименты с The Elder Scrolls V: Skyrim. На этот раз обновление фанатского ремастера на Unreal Engine 5 принесло тысячу новых текстур, заметно улучшающих визуальную составляющую игры.

Свежая версия модификации, доступная для загрузки на Discord-сервере разработчика Грега Коултарда, была протестирована автором канала Digital Dreams. Он же предоставил новый пак текстур, который делает переработанную версию Skyrim ещё более детализированной. Конечно, по уровню графики проект пока уступает продвинутым сборкам на оригинальном движке, но впечатляющий рендеринг света в UE5 позволяет по-новому взглянуть на старые низкополигональные модели.

Официального ремастера Skyrim пока не предвидится, но у поклонников The Elder Scrolls может появиться другой повод для ностальгии. По слухам, Virtuos, студия-разработчик Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, работает над переизданием Oblivion. Информация об этом просочилась в 2023 году во время расследования FTC, в рамках которого Фил Спенсер упомянул проект. Ожидается, что обновлённая версия получит улучшенную боевую систему, скрытность и переработанный интерфейс.