Модификация находится на стадии бета-тестирования.

Переиздание Grand Theft Auto V Enhanced Edition принесло заметные визуальные улучшения в знаменитый экшен от Rockstar Games, но энтузиасты решили, что этого недостаточно. Несколько дней назад в сети появился новый мод, который выводит реализм игры на новый уровень.

ChromatiX Enhanced v0.1, свежая модификация в стадии публичной беты, уже сейчас предлагает внушительный список графических улучшений. Среди них: увеличенная плотность трафика и пешеходов, переработанная система освещения, усиленные отражения, яркие ночи и детализированное небо. Даже в ранней версии мод впечатляет. Его возможности демонстрирует свежий ролик на YouTube от канала INTER.

Хотя Grand Theft Auto V Enhanced Edition столкнулась с рядом проблем вроде "миграции" аккаунтов в GTA Online, нельзя отрицать, что доработки от Rockstar стали весомым поводом вернуться в Лос-Сантос. Внедрение трассировки лучей, DLSS и FSR также намекает на технический уровень грядущей Grand Theft Auto VI.

Сейчас Grand Theft Auto V Enhanced Edition доступна на ПК. При этом классическая версия остаётся в продаже, чтобы владельцы слабых компьютеров могли продолжить играть без обновлённых системных требований.