Сама карта при этом признаков перегрева не подавала.

Термические снимки, недавно опубликованные в соцсетях, наглядно демонстрируют, насколько горячими могут становиться разъёмы питания видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090. Ветеран индустрии, редактор Hardware Luxx Андреас Шиллинг, провёл тепловизионное исследование своей RTX 5090 на жидкостной системе охлаждения, и результаты оказались тревожными.

Пока сам графический процессор оставался относительно холодным, разъёмы буквально жарились при температуре свыше 150°C. Этого, безусловно, хватит, чтобы приготовить достойный ужин.

Хотя у тестировщиков Tom’s Hardware подобных проблем не возникало, тревожные сигналы поступают как от опытных инженеров, так и от обычных геймеров. Если раньше перегрев 16-контактных разъёмов можно было списать на "ошибку пользователя", то теперь иллюзий не осталось – проблема глобальная, и кабели питания RTX 5090, похоже, обречены на перегрев.

Шиллинг уточнил, что тестировал Inno3D RTX 5090 Frostbite с ЖО, подключённую к be quiet! Dark Power 13, и зафиксировал энергопотребление в 600W. Однако его главный вывод оказался категоричным: разъёмы буквально плавятся.

"Температура выше 150 градусов – это не шутка. Этот кабель останется слабым звеном на долгие годы".

Дополнительные детали, раскрытые Шиллингом, также не внушают оптимизма. Несмотря на критические температуры, проводка пока остаётся целой, но уже подверглась термическому износу.