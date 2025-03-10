На судне не выделено место для человека.

Пока дроны стремительно изменяют правила воздушной войны, в военно-морских силах назревает не менее масштабная трансформация. Агентство DARPA представило новый прототип боевого судна USX-1 Defiant – корабль, которому не нужен экипаж. В прошлом месяце судостроительная компания Serco спустила его на воду с верфи в штате Вашингтон.

Что делает этот корабль особенным, так это то, что на борту не предусмотрено места для человека. Ни кают, ни камбузов, ни даже минимальных систем жизнеобеспечения. Это не просто дрон в привычном понимании, это судно, с самого начала созданное так, будто людей в бою больше не существует.

Если убрать человека из уравнения, многое меняется. Не нужно закладывать пространство под жилые помещения, можно забыть о системах кондиционирования, спасательных шлюпках и прочей инфраструктуре, без которой не обойтись на стандартных военных судах. В результате Defiant получился необычайно обтекаемым, малозаметным и надежным.

Как поясняет Райан Маата, руководитель морского инженерного подразделения Serco, инженеры полностью пересмотрели концепцию кораблестроения. Если раньше автономные платформы были лишь вспомогательными, то Defiant способен выполнять те же задачи, что и все остальные боевые корабли, но при этом обходиться значительно дешевле. В теории, его операционная надежность должна достигать 90% на протяжении года непрерывной службы в море.

Defiant уже протестировал автоматическую дозаправку в открытом море. В сентябре прошлого года Serco успешно опробовала эту технологию на беспилотных катерах Mariner и Ranger.