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Kachka
Складной iPhone может стоить от 2000 до 2500 долларов
А форма будет напоминать Pixel Fold.

На протяжении последних лет не раз появлялись слухи о том, что Apple разрабатывает складной iPhone. Теперь же аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо утверждает, что потенциальным покупателям стоит задуматься о накоплениях заранее, ведь ценник у новинки обещает быть внушительным.

По данным Куо, стоимость складного iPhone может варьироваться в пределах $2000-2500. Несмотря на это, Apple, по всей видимости, уверена в успехе устройства и рассчитывает, что оно станет “обязательным к приобретению” среди преданных поклонников бренда. Однако, несмотря на топовые характеристики, от Face ID, похоже, решено отказаться. Причина банальна: недостаток внутреннего пространства. Вместо этого компания собирается встроить Touch ID в боковую кнопку.

Что касается форм-фактора, то инсайдер подтверждает ранние утечки: Apple выбрала “книжный” дизайн по аналогии с Pixel Fold, а не раскладушку в стиле Galaxy Z Flip. Основной дисплей – 7,8-дюймовый, без складки в области сгиба. Внешний экран – 5,5-дюймовый. Основная камера будет двойной, а фронтальная доступна как в сложенном, так и в развернутом состоянии.

Толщина устройства составит 9-9,5 мм в сложенном виде и 4,5-4,8 мм в разложенном. Шарнир будет выполнен из нержавеющей стали и титаново-алюминиевого сплава, а корпус, скорее всего, получит титановую основу для повышения прочности. Кроме того, складной iPhone, если верить слухам, унаследует те же батареи высокой плотности, что и iPhone 17.

Apple планирует отгрузить от 3 до 5 миллионов единиц в 2026 году, но масштабное производство развернется только в 2027-м.

#смартфоны #apple #iphone #складные смартфоны #складные устройства
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