Как миллиардер использует ПК, доподлинно неизвестно.

Недавняя фотография игрового ПК Илона Маска для DOGE, заснятого в Белом доме, вызвала немало вопросов. Техноблогер Кейт Конгер из The New York Times опубликовала снимок системы, которая установлена в кабинете военного секретаря в здании Эйзенхауэра. Она, мягко говоря, выглядит не слишком сбалансированной.

При ближайшем рассмотрении видно, что в корпусе скрывается компактная видеокарта MSI, скорее всего, RTX 4060 или 4070. Однако этот Wi-Fi-подключенный ПК работает в связке с 49-дюймовым ультрашироким монитором Samsung Odyssey G9 с двойным QHD-разрешением.

Но дело не в критике RTX 4060 или даже 4070. Напротив, эти карты сегодня выглядят вполне разумным выбором, особенно с учетом свежих обзоров серии RTX 50 и странных решений, которыми NVIDIA продолжает "радовать" в линейке Lackwell. Скорее, вызывает недоумение сам факт того, что один из богатейших людей планеты использует столь посредственную сборку. На монитор Samsung с его 5120х1440 пикселями ложится нагрузка более чем в 7,3 миллиона точек, а значит, для комфортного гейминга система явно должна быть мощнее.

Впрочем, как именно Маск использует этот ПК в Белом доме, доподлинно неизвестно.