Поставки вооружений будут заморожены до тех пор, пока украинское правительство не продемонстрирует США искреннее стремление к мирному завершению конфликта.

Президент США Дональд Трамп, как утверждает издание Bloomberg, сегодня распорядился приостановить всю военную помощь Украине, тем самым дополнительно усилив давление на Владимира Зеленского. Это произошло спустя несколько дней после напряжённой встречи в Овальном кабинете.

Высокопоставленный источник из Министерстве обороны США, по понятным причинам пожелавший остаться неназванным, рассказал изданию, что поставки вооружений будут заморожены до тех пор, пока украинское правительство не продемонстрирует США искреннее стремление к мирному завершению конфликта.

Недавняя позиция Трампа заставила европейских союзников срочно искать способы поддержать Украину как в вопросе поставок вооружений, так и в возможном развертывании миротворческих сил. Однако Европа не располагает теми же арсеналами и возможностями, что США, а, по оценкам чиновников, текущих запасов оружия хватит лишь до лета.

Какое именно количество военной помощи окажется под угрозой из-за решения Трампа, пока неясно.

К моменту его прихода в Белый дом у администрации оставалось $3,85 млрд в рамках так называемого президентского механизма экстренных поставок из американских запасов. Однако было не очевидно, намерено ли новое руководство действительно использовать эти средства в пользу Украины, особенно с учётом того, что американские склады нуждаются в пополнении.

Теперь речь идёт не просто об истечении срока этих фондов: под угрозой оказываются уже заключённые контракты, включая поставки высокоточных боеприпасов, реактивных систем залпового огня и противотанкового вооружения. Отмена этих сделок может повлечь за собой штрафные выплаты американским оборонным компаниям, уже приступившим к их исполнению.