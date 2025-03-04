4A Games подчёркивает свою украинскую идентичность: значительную часть коллектива составляют граждане Украины. Разработка ведётся как из офисов в Киеве и Слиме, так и удалённо.

После анонса La Quimera – нового научно-фантастического шутера от первого лица, разрабатываемого студией Reburn (бывшей 4A Games Ukraine), мальтийский офис 4A Games решил прояснить ситуацию для сообщества, где всё ещё остаётся немало вопросов.

Как уже отмечалось в недавних новостях, теперь это две совершенно независимые студии. Единственный разработчик, сохранивший имя 4A Games, – это мальтийская команда, которая продолжает работу над следующей частью Metro в сотрудничестве с создателем франшизы Дмитрием Глуховским.

"Мы и есть та самая команда, которая создавала и развивала серию Metro, – заявляют разработчики".

"Мы остаёмся верны франшизе и сейчас трудимся над её следующим крупным проектом. В этом участвуют основатели студии, её ключевые лидеры, ветераны разработки, обладающие почти двадцатилетним опытом работы над серией. Кроме того, у нас в разработке совершенно новая интеллектуальная собственность. Когда придёт время, мы расскажем об обеих играх".

4A Games подчёркивает свою украинскую идентичность: значительную часть коллектива составляют граждане Украины. Разработка ведётся как из офисов в Киеве и Слиме, так и удалённо. В настоящее время студия представлена в двух странах.

4A Games подчёркивает: команда не меняет своего имени и остаётся той самой студией, что подарила игрокам Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux и Metro Exodus.

Ещё в августе 2019 года владелец 4A Games, THQ Nordic, объявил о разработке новой части Metro. С тех пор студия сохраняла молчание, хотя около года назад подтвердила, что проект выйдет в "202X году". Ранее в индустрии ходили слухи, что игра была полностью проходима уже в феврале 2023-го. Так что не исключено, что релиз может состояться в конце 2025-го или начале 2026-го.