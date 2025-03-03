Геймеры пересаживаются на RTX 4060.

Steam Hardware Survey представил нового лидера среди видеокарт. RTX 4060, показав внушительный рост в 4%, сместила RTX 3060 с первого места среди участников опроса Valve. Еще одним неожиданным сдвигом стало увеличение доли процессоров Intel на 5% – результат, который намекает на аномальные изменения в феврале.

Доля RTX 4060 и RTX 4060 Ti среди пользователей выросла на 3,97% и 3,11% соответственно. Это резкий скачок по сравнению с привычными колебаниями в пределах 1%, которые фиксируются ежемесячно.

Весь ТОП-12 видеокарт по-прежнему состоит из моделей серий RTX xx60 и RTX xx70.

RTX 4060 давно догоняла своего предшественника, так что ее лидерство не стало сюрпризом.

Общая доля видеокарт NVIDIA в опросе также увеличилась: теперь решения "зеленых" занимают 83% списка. AMD удерживает 11,5%, а Intel довольствуется 5,2%.

В сегменте процессоров ситуация выглядит еще интереснее. После месяцев постепенного роста AMD вышла на рекордные 36,19% в январе, но в феврале внезапно потеряла 5%.

Но странности в отчете на этом не заканчиваются. 32Gb вдруг стали самым популярным объемом оперативной памяти: прирост составил 13,7%, тогда как доля пользователей с 16Gb упала на 8%. Еще одно неожиданное изменение проявилось в лидерстве китайского языка. Упрощенный китайский теперь используется у 50% участников опроса (+20%), тогда как английский потерял 10%.