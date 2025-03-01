Многие детали в ней можно добавить по собственному желанию.

В мире тюнинга есть две основные категории кастомайзеров: одни работают с мощностью и динамикой (по крайней мере, такова их заявленная цель), другие сосредотачиваются на внешнем виде. Впрочем, когда-то большая часть индустрии люксовых автомобилей строилась именно на последнем: клиент покупал шасси у Bugatti, Rolls-Royce или Talbot, а затем отправлял его кузовным ателье вроде Gurney Nutting, Touring или Figoni et Falaschi.

Современные нормы сертификации давно положили конец такому уровню кастомизации, но для тех, кто готов потратить состояние, Rolls-Royce и подобные бренды все же делают исключения. Куда более распространены теперь тюнинг-ателье, которые берут и без того дорогие автомобили и превращают их в нечто еще более экстравагантное – с дверьми-крыльями, раздутыми арками и салонами, обитыми кожей всех мыслимых оттенков.

Mansory с конца 1980-х делает ровно это: облачает Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и даже Bugatti в обвесы, которые их создатели наверняка сочли бы кощунством. Теперь очередь дошла и до Tesla Cybertruck.

Пресс-релиз утверждает, что передний и задний бамперы, а также расширители колесных арок несут фирменный почерк дизайнеров Mansory. Передний сплиттер отдаленно напоминает трековый Porsche 911 GT3. По заявленным Mansory характеристикам, расход энергии составляет 2,4 мили на кВт⋅ч (26,1 кВт⋅ч/100 км).

Что касается салона – тут заказчик получает полную свободу. Можно выбрать, какие элементы покрасить, какие заламинировать карбоном, а какие затянуть кожей.