Компания назвала это досадным недоразумением.

Компания Apple в новом сообщении пообещала пользователям немедленно устранить досадную ошибку в функции голосового ввода на iPhone, которая заменяла слова с согласной "р", включая "расист", на слово "Трамп". Этот баг, ставший вирусным, быстро привлек внимание правых комментаторов из США, которые были недовольны таким совпадением с обвинениями Трампа со стороны демократов.

"Мы осведомлены о проблеме с моделью распознавания речи, которая используется для диктовки, и уже сегодня начнем внедрение исправлений", – заявили представители Apple во вторник.

Компания пояснила, что сбой был вызван тем, что их модели распознавания речи начали заменять слова с фонетическим совпадением на "Трамп", когда пользователи диктовали слова с "р".

Вскоре видео, демонстрирующее этот сбой, набрало сотни тысяч лайков на TikTok.

Тесты, проведенные Financial Times, подтвердили, что сбой затронул не только слово "расист", но и другие, содержащие "р". Интересно, что сбой произошел буквально накануне того, как Apple объявила о плане инвестировать 500 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет – шаг, который многие восприняли как жест в сторону администрации Трампа.

В последние месяцы проблемы с программным обеспечением все чаще преследуют Apple. Так, например, была снята с эксплуатации функция автоматического резюме новостей, которая в ряде случаев предоставляла ложную информацию.