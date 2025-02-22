Проблема обнаружена у Zotac и MSI.

По последним данным, некоторые модели RTX 5090, в том числе Zotac RTX 5090 Solid, демонстрируют сниженное количество ROP (блоков растеризации). На эту аномалию впервые обратил внимание ресурс TechPowerUp (TPU). Дальнейшее подтверждение пришло от компании HXL, которая увидела наличие той же проблемы на RTX 5090D от MSI, модели, эксклюзивно поставляемой на китайский рынок. Важно отметить, что не все RTX 5090 подвержены этой проблеме, а лишь некоторые модели. Тем не менее, тестирование издания TPU выявило падение производительности до 11% в бенчмарке 3DMark Time Spy по сравнению с Founders Edition.

Проблема впервые всплыла, когда один из читателей TPU сообщил, что его Zotac RTX 5090 Solid демонстрирует меньшее количество ROP, чем указано в официальных спецификациях. Это побудило редакторов провести исследование собственного устройства, которое уже показало низкую производительность в ходе тестирования. Результаты TPU усилили опасения – их образец тоже показал всего 168 ROP вместо ожидаемых 176, что составляет примерно 4,5 %.

ROP, или Render Output Units, имеют решающее значение для производительности видеокарты. Блоки растеризации решают задачи рендеринга на финальной стадии, такие как смешивание цветов, сглаживание и операции с буфером кадров. По сути, каждый пиксель, отображаемый на экране, должен пройти через эти конвейеры, прежде чем будет записан в память.