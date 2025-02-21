Компания продолжает работать над драйверами.

Компания Moore Threads, китайский производитель видеокарт, выпустила свою последнюю версию драйверов v290.100 для чипов MTT S80 и S70, обеспечив значительный прирост производительности в некоторых играх и приложениях. Новая версия устраняет проблемы со стабильностью и ошибки, затрагивающие программы Unigine Valley и Rhinoceros 3D. Драйверы, совместимые с Windows 11, Windows 10 и Linux, уже доступны для загрузки на официальном сайте.

Обновление обеспечивает целенаправленную оптимизацию для целого ряда игр: A Plague Tale: Requiem, Death Stranding, Infinity Nikki, Super Power Continent, The King of Fighters XV, Sonic Forces, Steel Rats, Honkai: Star Rail и Genshin Impact.

Заявления о производительности от Moore Threads указывают на ошеломляющее увеличение FPS на 120% для A Plague Tale: Requiem, в то время как в Death Stranding, как утверждается, прирост кадров составляет 50%.

Помимо сырой производительности, в версии 290.100 решено несколько постоянных графических проблем. По данным разработчиков, были устранены визуальные аномалии в Rhino 8.11, а также сбои в Shadertoy, Rainbow Six: Siege, Devil May Cry 5 и Unigine Valley.

С момента своего создания компания Moore Threads стремится улучшить производительность драйверов для видеокарт и довести их до уровня лидеров рынка. Хотя аппаратное обеспечение компании и правда может похвастаться значительной теоретической мощностью, ограничения ПО иногда препятствуют получению желаемых результатов в играх.