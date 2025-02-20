Однако учетная запись должна быть создана как минимум три недели назад.

NVIDIA вновь представила программу "Приоритетный доступ" для видеокарт RTX Blackwell, направленную на распределение устройств непосредственно среди преданных энтузиастов компании и настоящих конечных пользователей, обходя перекупщиков.

Стоит отметить, что данная инициатива уже присутствовала в предыдущих поколениях GPU. В частности, в серии RTX 40. Цель программы остается неизменной: вознаградить преданных покупателей эксклюзивным доступом к потребительским GPU по рекомендованной стоимости. Для этого NVIDIA проводит тщательный отбор, гарантируя, что карты получат только реальные пользователи, а не перекупщики, желающие воспользоваться рыночным спросом.

Право на участие в акции получат только пользователи, создавшие учетную запись до 30 января 2025 года. Заявки на получение ускорителей можно отправить через официальную форму NVIDIA.

Учитывая текущий дефицит RTX 5090 и RTX 5080, их доступность по рекомендованной цене в ближайшее время остается маловероятной. Во многих странах в принципе сложно купить флагманскую карту, а если она и есть в наличии, цены достигают 4-5 тыс. долларов.