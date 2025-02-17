Её мощность должна составить приблизительно 81 гигатонн.

Последние 15 лет европейские ученые акцентируют внимание на климатических проблемах планеты и глобальном потеплении. В частности, основной опасностью называют экстремальные выбросы углекислого газа в атмосферу, которые через время сделают жизнь невозможной. Ежегодно ЕС выделяет миллиарды евро на борьбу с климатическими изменениями, переходя на "зеленые" источники энергии. Как утверждает сайт Arxiv, где публикуются популярные научные работы, путь Европы по борьбе с углекислым газом не единственный.

Альтернативное видение недавно выразил исследователь Эндрю Хаверли из Рочестерского технологического института. По его расчетам, полностью "высосать" из атмосферы весь углекислый газ за последние 30 лет поможет измельчение базальтовых отложений на дне океана. Естественный процесс решит все климатические проблемы за раз, однако нюанс заключается в необходимости взрыва термоядерной бомбы мощностью 81 гигатонн.

Ученый уверен, что если разместить её в районе плато Кергелен в Южном океане, то заряды одновременно удалят углекислый газ и не нанесут никакого вреда экосистеме из-за высокого давления на глубине 8 километров. Стоимость такой бомбы приблизительно оценивается в $10 миллиардов.