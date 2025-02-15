Но предупреждают, что это не как в Call of Duty.

Сообщается, что Украина нашла неожиданное стратегическое решение на поле боя — геймеров.

Как раллийные гонщики зачастую преуспевают в симуляторах вроде Dirt, так и виртуальные навыки могут находить отражение в реальных боях. Именно так считают бойцы элитного украинского подразделения "Тайфун". В беседе с изданием Business Insider они подчеркнули, что видят в геймерах перспективных операторов FPV-дронов, хотя признают сложности адаптации.

На первый взгляд, управление FPV-дронами кажется интуитивно понятным: очки виртуальной реальности и джойстики схожи с игровыми консолями.

Однако иллюзия быстрого освоения рассеивается, как только виртуальность сталкивается с реальностью. В игре можно просто нажать кнопку "перезапуск". В бою ошибка означает гибель.

"Люди думают, что управление боевым дроном — это как в Call of Duty, пока не осознают, что кнопки загрузки здесь нет".

Издание также утверждает, что подготовка к вылету — это не просто навык пилотирования, а сложная многоуровневая задача. Анализ оборудования, оценка помех и систем РЭБ, обработка разведданных, координация с командирами, каждое задание требует предельной концентрации.

Несмотря на трудности, военные по-прежнему видят в геймерах ценный ресурс. Их реакция мгновенна, восприятие виртуального пространства натренировано, а навык принятия быстрых решений доведен до автоматизма.