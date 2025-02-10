Стало известно, когда автомобили Xiaomi появятся в РФ официально

С недавних пор китайские автомобили марки Xiaomi завозятся в Россию путем параллельного импорта, однако это означает, что фактически они стоят дороже для конечного потребителя, быстро лишаются системной поддержки производителя, не получают обновления ПО и не имеют должной гарантии. Как сообщают источники, в текущем году ситуация может кардинально изменится: машины появятся официально.

Если контакт с компанией будет налажен, заниматься перевозкой электромобилей в Россию будет дочерняя компания концерна Sinomach Auto, которая уже работает с зарубежными рынками. В российском представительстве Sinomach рассказали, что спрос на автомобили Xiaomi растет с каждым днем, и компания будет пытаться наладить официальный перевозки.

В арсенале у Xiaomi на данный момент два электромобиля:

Седан Xiaomi SU7

Кроссовер Xiaomi YU7

Sinomach Auto, напомним, вышла на рынок РФ в 2023 году. Сегодня компания имеет 50 салонов и импортирует два основных бренда: Oting с завода Zhengzhou Nissan и Rox с завода Beijing Automobile Works Co., Ltd.