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Kachka
В 2025 году машины Xiaomi могут начать завозить в Россию по прямому каналу поставок
Стало известно, когда автомобили Xiaomi появятся в РФ официально

С недавних пор китайские автомобили марки Xiaomi завозятся в Россию путем параллельного импорта, однако это означает, что фактически они стоят дороже для конечного потребителя, быстро лишаются системной поддержки производителя, не получают обновления ПО и не имеют должной гарантии. Как сообщают источники, в текущем году ситуация может кардинально изменится: машины появятся официально.

Если контакт с компанией будет налажен, заниматься перевозкой электромобилей в Россию будет дочерняя компания концерна Sinomach Auto, которая уже работает с зарубежными рынками. В российском представительстве Sinomach рассказали, что спрос на автомобили Xiaomi растет с каждым днем, и компания будет пытаться наладить официальный перевозки.

В арсенале у Xiaomi на данный момент два электромобиля:

  • Седан Xiaomi SU7
  • Кроссовер Xiaomi YU7

Sinomach Auto, напомним, вышла на рынок РФ в 2023 году. Сегодня компания имеет 50 салонов и импортирует два основных бренда: Oting с завода Zhengzhou Nissan и Rox с завода Beijing Automobile Works Co., Ltd. 

#xiaomi #автомобили #машины #параллельный импорт
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