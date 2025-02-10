Компания заявляет, что она не при чем.

Не так давно наблюдался бум майнинга Chia coin, монеты, которую можно было добывать в том числе и на жестких дисках. Как правило, это делалось на процессорах, однако китайские майнеры умудрились приспособить к майнингу диски марки Seagate. Они в огромных количествах располагались на китайских фермах, где по 15000-50000 часов занимались вычислениями.

Сообщается, что эти устройства стали наводнять Европу и США, где уже подтвердили около 200 случаев. Наибольшее количество б/у дисков наблюдалось в крупных европейских столицах, а также в Австралии. Что примечательно, майнеры отдавали перекупщикам диски под видом новых устройств, обманывая в конечном счете и их, и конечных покупателей. О проблеме стало известно, когда пользователи начали жаловаться, что их HDD проработали пару часов после установки.

Несмотря на то, что майнеры позаботились о невозможности обнаружения времени работы дисков на фермах, полностью стереть историю использования нельзя: она доступна при верификации HDD в приложении Seagate's SeaTools software. Сама компания заявляет, что ни о чем таком не знала и участия в обмане пользователей не принимала.