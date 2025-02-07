А зимой последует Borderlands 4.

Релиз Grand Theft Auto VI по-прежнему запланирован на осень, что недавно подтвердил издатель Take-Two Interactive.

В своем финансовом отчете за третий квартал 2025 финансового года материнская компания Rockstar Games подчеркнула, что этот год станет одним из самых значимых в истории Take-Two. Главным фактором, влияющим на этот прогноз, является линейка громких релизов: летом выйдет Mafia: The Old Country, осенью – Grand Theft Auto VI, а завершит расписание Borderlands 4.

Помимо подтверждения запланированного запуска Grand Theft Auto VI, в последних финансовых отчетах Take-Two были опубликованы обновленные данные о продажах некоторых из ее самых известных франшиз. Серия Grand Theft Auto превысила 440 млн проданных единиц, причем почти половина из них пришлась на Grand Theft Auto V – беспрецедентный успех, который достиг 210 млн копий по всему миру. Франшиза Red Dead Redemption также показала отличные результаты, собрав более 95 млн проданных единиц, в основном благодаря Red Dead Redemption 2, разошедшейся тиражом в 70 млн копий. Примечательно, что эта игра остается второй самой продаваемой в США как по количеству проданных единиц, так и по общей выручке. В то же время серия NBA 2K продолжает развиваться по восходящей траектории: общий объем продаж превысил 155 млн единиц, что укрепляет ее роль в качестве ключевого фактора, способствующего росту потребительских расходов Take-Two.

Заглядывая в будущее, генеральный директор Штраус Зельник подтвердил приверженность Take-Two поддержке аппаратного обеспечения Nintendo следующего поколения. Как сообщает Nintendo Everything, Зельник подчеркнул давние отношения компании с Nintendo, заявив, что Take-Two всегда поддерживала эту платформу, когда это было стратегически целесообразно. Он также отметил, что современные консоли Nintendo больше не ограничиваются молодой демографической группой, намекая на более широкий спектр потенциальных релизов на грядущем оборудовании.