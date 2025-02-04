Китайские технологические сообщества наводнены жалобами пользователей.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5090D, выпущенные 30 января, уже столкнулись с серьезными проблемами надежности. Сообщается, что последние драйверы могут сделать некоторые устройства неработоспособными – фактически окирпичить их.

RTX 5090D, региональный вариант, разработанный в соответствии с экспортными правилами США, отличается пониженным уровнем ускорения искусственного интеллекта, но сохраняет ту же архитектуру ядра, что и его глобальный аналог. Несмотря на крайне ограниченные первоначальные поставки, те, кому посчастливилось заполучить эту модель, теперь сталкиваются с неожиданными проблемами.

Китайские технологические сообщества, в том числе Chiphell, Baidu и гигант социальных сетей Bilibili, наводнены жалобами пользователей. Пострадавшие модели в основном поставляются компаниями Colorful и Manli, хотя сообщения говорят о том, что RTX 5090D от Gigabyte также испытывают подобные проблемы.

Согласно отчетам пользователей, выход из строя происходит сразу после установки последних версий драйверов NVIDIA. Один из владельцев Colorful RTX 5090D описал последовательность действий: после установки GPU в систему ПК загружался нормально – вплоть до установки драйверов. Экран внезапно стал черным. Карта перестала распознаваться, независимо от того, использовался ли DisplayPort или HDMI.

Пользователь форума Baidu столкнулся с идентичной судьбой Gallardo RTX 5090D от Manli.

Еще больше усложняет ситуацию то, что сторонние продавцы на Goofish выпустили предупреждения о том, что все устройства RTX 5090 и 5090D могут быть уязвимы. Они утверждают, что последние драйверы представляют значительный риск того, что карты не будут реагировать на запросы, а в некоторых случаях даже будут сгорать микросхемы. В то время как некоторые затронутые графические процессоры демонстрируют глюки дисплея до полного отказа, другие полностью выходят из строя и становятся не обнаруживаемыми как Windows, так и BIOS.