Младшая модель появится чуть раньше.

Поклонникам NVIDIA, желающим приобрести видеокарты RTX 5090 или 5080 в британском магазине Overclockers UK, придется подождать несколько недель или даже месяцев, прежде чем они смогут совершить покупку.

Запуск серии NVIDIA RTX 50 был хаотичным, и многие назвали его "бумажным". Некоторые ритейлеры не смогли получить ни одного экземпляра RTX 5090, не говоря уже о сотнях, и даже у тех, кому посчастливилось продать графический процессор, пользующийся большим спросом, в наличии было всего несколько единиц. Как только эмбарго было снято, RTX 5090 распродали в считанные минуты, а RTX 5080 последовала примеру, хотя и была немного доступнее, несмотря на скромный прирост мощности.

По данным Overclockers UK, и RTX 5090, и 5080 уже распроданы, а предварительные заказы на обе модели остановлены.

Overclockers UK предоставил примерные сроки возвращения чипов: RTX 5090 ожидается в течение 3-16 недель, а RTX 5080 – от 2 до 6 недель. Если 5090 продержится все 16 недель, то, скорее всего, карта появится до середины 2025 года, возможно, уже в мае.