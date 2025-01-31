GPU RDNA3 имеет преимущество в производительности от 13% до 34% в зависимости от языковой модели.

Компания AMD опубликовала серию бенчмарков, демонстрирующих производительность Radeon RX 7900 XTX в сравнении с RTX 4090 и RTX 4080 Super от NVIDIA в тестах DeepSeek R1. Результаты показывают, что флагманский GPU Team Red значительно превосходит своих коллег GeForce в нескольких рабочих нагрузках ИИ.

Дэвид МакАфи, вице-президент и генеральный директор AMD по процессорам Ryzen и графике Radeon, поделился данными в посте X. Компания сравнила RX 7900 XTX с RTX 4090 и RTX 4080 Super с помощью DeepSeek R1, показав, что GPU RDNA3 имеет преимущество в производительности от 13% до 34% в зависимости от языковой модели.

В Distill Qwen с семью миллиардами параметров RX 7900 XTX опередила RTX 4090 на 13%. При тестировании в Distill Llama с восемью миллиардами параметров чип Radeon сохранил преимущество в 11%. При 14 миллиардах параметров RX 7900 XTX все еще опережала топовую карту NVIDIA на 2% в Distill Qwen. Однако когда количество параметров достигло 32 миллиардов, RTX 4090 вырвалась вперед, получив преимущество в 4%.

Помимо сравнения производительности, AMD подробно рассказала о том, как пользователи могут развернуть DeepSeek R1 локально на совместимых системах. Компания подтвердила, что все настольные GPU RDNA3 поддерживают несколько LLM через R1.