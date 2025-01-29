Судя по всему, в индустрии коммерческих авиаперевозок существует большой спрос на такого плана перевозки.

Высоко над засушливой калифорнийской пустыней произошел прорыв в истории авиации. Во вторник демонстрационный самолет XB-1 компании Boom Supersonic преодолел звуковой барьер, достигнув скорости 1,122 Маха, что стало определяющим моментом для коммерческих сверхзвуковых полетов.

За штурвалом находился Тристан Бранденбург, бывший летчик ВМС США. За 30 минут самолет XB-1 не только достиг сверхзвуковой скорости, но и сделал это трижды, после чего благополучно вернулся в воздушно-космический порт. Эта веха подчеркнула десятилетие неустанного стремления возродить сверхзвуковые полеты для современной эпохи.

XB-1 служит демонстратором технологии Overture, коммерческого сверхзвукового авиалайнера компании Boom. Разработанный для полета со скоростью 1,7 Маха и максимальной скоростью 2,2 Маха, Overture предназначен для перевозки 55 пассажиров на расстояния до 4 500 миль (7 200 км). Если этот проект будет реализован, он может стать предвестником ренессанса высокоскоростных авиаперевозок.

Исторически сложилось так, что сверхзвуковые коммерческие полеты оказались неустойчивыми. Франко-британский Concorde и советские сверхзвуковые самолеты Туполева, разработанные в 1960-х годах, в конечном итоге стали жертвами экономической неэффективности. К началу 2000-х годов от этой технологии практически отказались.

Однако новая волна аэрокосмических компаний стремится переписать историю. Используя современные материалы, цифровые технологии и оптимизированную коммерческую стратегию, эти компании надеются сделать сверхзвуковые полеты жизнеспособными и экономически оправданными.