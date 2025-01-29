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Kachka
NVIDIA подтвердила, что новые RTX 5000 будут в дефиците
По словам компании, карты будут пользоваться большим спросом.

Разговоры вокруг запуска серии NVIDIA GeForce RTX 50 не утихают. Многочисленные источники – от ритейлеров и дистрибьюторов до партнеров и инсайдеров цепочки поставок, неоднократно указывали на то, что начальные запасы серии RTX 50 будут сильно ограничены. Несмотря на растущее количество спекуляций, NVIDIA хранила молчание, не предлагая никаких официальных подтверждений ни общественности, ни рецензентам.

Это молчание прервалось всего за день до того, как эмбарго на обзор RTX 5080 должно быть снято. Компания наконец-то подтвердила то, что многие подозревали: проблема с RTX 50 действительно существует. Замаскировав её под "большим спросом", компания не стала скрывать реальную проблему – ограниченные поставки, связанные с датой запуска, которую они сами выбрали. Поскольку эмбарго на продажи полностью контролируется NVIDIA, эти сроки были явно их решением, что оставляет мало места для внешних обвинений.

Компания признала, что возможны "перебои с запасами". Более позитивным моментом является то, что NVIDIA утверждает, что вместе со своими партнерами ежедневно пополняет запасы. Однако эти заверения омрачает двусмысленность. Остается неясным, идет ли речь о поставках голых графических процессоров или полностью собранных видеокарт. Если это первое, то дефицит может сохраниться. Производство GPU – только одна часть "головоломки": эти чипы еще должны быть интегрированы в готовые видеокарты.

Нежелание NVIDIA комментировать уровень складских запасов на старте продаж было постоянной закономерностью на протяжении многих лет. Однако это редкое признание позволяет предположить, что запуск RTX 50 будет более ограниченным, чем обычно.

#nvidia #видеокарты #blackwell #rtx 50 #rtx 5000
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