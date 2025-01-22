Спрос на автомобили КНР существенно ниже предложения.

В прошлом году российский автомобильный рынок столкнулся с закрытием 449 дилерских центров китайских брендов – это более чем в два раза превышает показатель 2023 года. По данным "Газпромбанк Автолизинг" и "АвтоБизнесРевю", обнародованным Коммерсантом, причиной такого падения стали слабые продажи. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков считает, что на рынке оказалось слишком много китайских шоурумов.

"Потребность рынка значительно меньше, чем существующее предложение".

Несмотря на этот спад, общее количество китайских дилерских центров увеличилось за год на 19,8%, достигнув отметки в 2,78 тысячи. На их долю приходится 66,9% российского рынка. Однако, по мнению Александра Корнева из "Газпромбанк Автолизинга", сеть автосалонов остается чрезмерно раздута, учитывая низкие объемы продаж и отсутствие видимых перспектив для роста.

Прогнозы аналитиков из Автостата указывают на то, что в 2025 году рынок новых легковых автомобилей может сократиться на 10%. Основные причины включают рост ключевой ставки, увеличение утилизационного сбора, обесценивание рубля и подорожание автомобилей. В 2024 году в России было реализовано 1,57 млн автомобилей, из которых почти 906 тысяч пришлись на китайские марки. Однако, как отмечает Даниил Шкурыгин из Avto.ru, конкуренция среди автодилеров станет еще более жесткой в ближайшем будущем.

По словам Корнева, многие дилерские центры окажутся под угрозой закрытия или изменения бизнес-модели. Он предполагает, что общее количество точек продаж в России к концу 2025 года может сократиться до уровня ниже 4 тысяч.