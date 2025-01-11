Полная комплектация обойдется в 196 000 долларов.

Каждая деталь Chevrolet Corvette ZR1 2025 года продолжает удивлять: от большой мощности в 1 064 лошадиные силы до максимальной скорости в 375 км/ч. Теперь к этому списку добавилась еще одна привлекательная цифра: стартовая цена в 175 000 долларов (включая доставку).

На первый взгляд, данная стоимость не говорит о доступности. Однако в мире суперкаров это достаточно низкая цена. Немногие автомобили в той же мощности стоят меньше 200 000 долларов. Для сравнения: Porsche 911 GT3 стоит 224 495 долларов, McLaren Artura – 254 100 долларов, а Ferrari 296 GTB – 346 950 долларов, причем стоимость каждого из автомобилей значительно возрастает с появлением дополнительных опций.

ZR1 предлагает упорядоченный выбор отделок и комплектаций, что обеспечивает конкурентоспособную цену без чрезмерных дополнений. Базовая комплектация 1LZ обеспечивает необходимую основу, а комплектация 3LZ привносит нотки роскоши, предлагая кожаные сиденья Napa с подогревом и вентиляцией, электропривод поясничных регулировок, камеру переднего вида, премиальную аудиосистему Bose Performance Series с 14 динамиками, а также обширные кожаные акценты на приборной панели, отделке дверей и консоли. Рулевое колесо имеет отделку из углеродного волокна и карбоновые лепестки переключения передач. Дополнительные удобства, такие как сиденья с памятью, зеркала с электроприводом складывания, предупреждение о слепых зонах, предупреждение о пересечении трассы сзади и беспроводное зарядное устройство для телефона, идут в пакете за 11 000 долларов.

В полной комплектации, обеспечивающей роскошь и готовность к треку, ZR1 стоит 195 990 долларов – все еще ниже порога в 200 000 долларов. Стоимость кабриолета 1LZ начинается от 184 995 долларов.