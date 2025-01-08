Президент США понимает политику РФ в отношении НАТО.

Дональд Трамп, новоизбранный президент США, заявил о своем намерении урегулировать украинский конфликт в течение шести месяцев. Это заявление он сделал во время своей второй после выборов пресс-конференции, которая состоялась в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Я надеюсь, что это можно будет сделать в течение шести месяцев", – отметил Трамп, обсуждая свой план по прекращению продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Его комментарии прозвучали в эфире телеканала ABC News. Кроме того, он выразил готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, который неоднократно призывал к переговорам с участием США и Украины. Однако Трамп подчеркнул, что такая встреча состоится только после того, как он официально вступит в должность после инаугурации 20 января.

Трамп уже не в первый раз выражает уверенность в своей способности разрешить украинский кризис. Ранее он утверждал, что решение проблемы займет у него всего 24 часа. Несмотря на то, что со временем его сроки менялись, его решимость остается непоколебимой.

В сопутствующем заявлении Трамп признал, что Россия уже давно противостоит стремлению Украины вступить в НАТО. Выступая в своем поместье, он сказал: