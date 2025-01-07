Растровая производительность, как обещают, не пострадает.

Дженсен Хуанг официально представил карты RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070, ознаменовав тем самым значительный скачок в развитии технологий GPU. RTX 5090 и RTX 5080 появятся на рынке 30 января, а серия RTX 5070 ожидается в феврале. Кроме того, NVIDIA анонсировала эксклюзивную для Китая модель RTX 5090D, которая сохранила большинство спецификаций своего глобального аналога с заметными отличиями для приложений, ориентированных на ИИ.

RTX 5090 демонстрирует передовую архитектуру NVIDIA Blackwell на базе флагманского чипа GB202. Карта оснащена 170 потоковыми мультипроцессорами, обеспечивающими 21 760 ядер CUDA. Графический процессор также может похвастаться 32Gb VRAM, что больше, чем 24Gb у его предшественника, а также более быстрой памятью GDDR7, обеспечивающей пропускную способность 1,792 ТБ/с. Однако торговые ограничения США не позволяют продавать в Китае видеокарты с общей вычислительной мощностью (TPP) более 4800. Предыдущий RTX 4090 на базе Ada превысил этот порог на 10%, что привело к необходимости создания RTX 4090D для китайского рынка.

NVIDIA утверждает, что RTX 5090D практически идентична глобальной RTX 5090 по техническим характеристикам, включая базовую и повышенную тактовую частоту. Основное различие заключается в возможностях искусственного интеллекта, которые были снижены с 3 352 AI TOPS в глобальной версии до 2 375 AI TOPS в RTX 5090D – на 29%. RTX 5090D работает чуть ниже порога экспортного регулирования США: заявленный TPP составляет 4750, что позволяет не выходить за рамки ограничений.

Что касается производительности растеризации, то RTX 5090D вряд ли пострадает. Однако NVIDIA еще не рассказала, как дизайн RTX 5090D согласуется с экспортными ограничениями. Возможно, подробный обзор прольет свет на конкретные изменения, внесенные для соответствия нормативным стандартам. Начало продаж RTX 5090D в Китае запланировано на 30 января, а розничная цена составит 16 499 юаней (около 2 250 долларов).