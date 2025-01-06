По его словам, они оказались практически бессмысленными.

Президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая вопрос введения санкций против России, выразился максимально резко, не скрывая своего разочарования. По его мнению, страны Запада допустили серьезное промедление, реагируя на начало СВО в 2022 году.

"Не нужно говорить, что если он [президент РФ Владимир Путин] пересечет границы, то тогда будут санкции. Это <...> (фигня – примечание)" – подчеркнул Зеленский в интервью Лексу Фридману, известному американскому подкастеру русского происхождения, у которого на YouTube более 4 млн подписчиков. Об этом сообщает телеканал "360".

Украинский лидер, который ранее закрепил законодательно запрет на прямые переговоры с Москвой, вновь заявил, что диалог возможен лишь при участии третьих сторон. По его словам, обсуждение мирного урегулирования может стать реальностью только после встречи с будущим президентом США Дональдом Трампом, когда тот официально приступит к своим обязанностям в качестве руководителя государства.

Между тем эксперты военной сферы сообщают о неутешительной динамике на линии фронта. Российская армия смогла вытеснить Вооруженные силы Украины на существенно более далекие рубежи.