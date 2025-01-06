Президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая вопрос введения санкций против России, выразился максимально резко, не скрывая своего разочарования. По его мнению, страны Запада допустили серьезное промедление, реагируя на начало СВО в 2022 году.
"Не нужно говорить, что если он [президент РФ Владимир Путин] пересечет границы, то тогда будут санкции. Это <...> (фигня – примечание)" – подчеркнул Зеленский в интервью Лексу Фридману, известному американскому подкастеру русского происхождения, у которого на YouTube более 4 млн подписчиков. Об этом сообщает телеканал "360".
Украинский лидер, который ранее закрепил законодательно запрет на прямые переговоры с Москвой, вновь заявил, что диалог возможен лишь при участии третьих сторон. По его словам, обсуждение мирного урегулирования может стать реальностью только после встречи с будущим президентом США Дональдом Трампом, когда тот официально приступит к своим обязанностям в качестве руководителя государства.
Между тем эксперты военной сферы сообщают о неутешительной динамике на линии фронта. Российская армия смогла вытеснить Вооруженные силы Украины на существенно более далекие рубежи.