Искусственный интеллект способен обнаружить уже почти каждую из них в любых водах.

Дальнейшая разработка искусственного интеллекта способна подорвать многолетнее господство атомных подводных лодок-невидимок. Эти самые современные суда, предназначенные для незаметного действия во враждебных водах, исторически были критически важны для военно-морских оборонных стратегий. Однако прорыв в технологиях обнаружения, основанных на искусственном интеллекте, быстро подрывает их способность оставаться незамеченными и ставит под сомнение оперативную эффективность.

В совместном анализе Foreign Polic* и IEEE Spectrum рассказывается о том, как системы искусственного интеллекта революционизируют возможности датчиков. Обрабатывая огромные массивы данных, собранные в распределенных сетях датчиков, ИИ значительно превосходит человека в анализе информации об окружающей среде. Передовые квантовые датчики, подводные системы наблюдения и спутниковая съемка теперь собирают мельчайшие детали с огромных океанских пространств. Алгоритмы ИИ, обученные определять тонкие нарушения в этих массивах данных, могут обнаружить такие аномалии, как незначительные подводные смещения, вызванные подводными лодками.

Подводные лодки класса "Вирджиния", оснащенные самыми современными стелс-функциями, особенно уязвимы для этих достижений. Эти суда используют шумопоглощающие плитки, материалы для снижения вибрации и насосно-реактивные двигательные установки, чтобы свести к минимуму акустические и визуальные сигналы. Однако сети с ИИ, объединенные с постоянно совершенствующимися пассивными датчиками, становятся все более искусными в противодействии таким мерам.

Расширенные вычислительные возможности позволяют системам охватывать большие территории с беспрецедентной точностью, снижая эффективность традиционных технологий стелс.