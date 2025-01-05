Выдает задумку только кнопка питания.

Для тех, кто устал от игровых ПК, выполненных в излишне агрессивной, угловатой эстетике, которая, кажется, больше подходит для фильма о трансформерах, чем для гостиной, датский мастер предлагает освежающую альтернативу. Инженер с ником Modfoller создал The Scandinavian – минималистичный игровой ПК ATX, который переосмысливает то, как может выглядеть игровое оборудование. Непревзойденно сочетая функциональность и дизайн, эта сборка является предметом мебели, легко вписывающимся в любой изысканный интерьер.

С первого взгляда The Scandinavian напоминает изящный дубовый приставной столик или тумбу. Однако под его деревянной крышкой скрывается полнофункциональный игровой ПК на базе процессора Core i7-11700K и RTX 3070. Хотя эти компоненты уже не являются передовым оборудованием, RTX 3070 остается надежным вариантом для игр, обеспечивая плавную производительность.

"Название The Scandinavian отражает мое вдохновение", – объясняет создатель в своем блоге. Будучи датским модером, я в значительной степени опирался на чистую, функциональную эстетику "золотого века" скандинавского и нордического дизайна мебели, охватывающего период с 1930-х по 1970-е годы. Я спроектировал корпус так, чтобы он имитировал небольшой приставной столик или аналогичную мебель".

Несмотря на непритязательный внешний вид, скандинавский корпус спроектирован с учетом функциональности и стиля. Алюминиевые сетчатые панели по бокам обеспечивают оптимальный воздушный поток, позволяя системе поддерживать эффективную температуру без ущерба для ее эстетической привлекательности. На задней панели аккуратно спрятаны порты для подключения питания, дисплея и периферийных устройств.