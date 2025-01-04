И 70%-й прирост по сравнению с RTX 3060.

Всего через три дня генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг выйдет на сцену выставки CES 2025. Энтузиасты с нетерпением ожидают презентации линейки RTX 50 для настольных ПК и, возможно, ноутбуков. Как сообщает источник Bilibili, в бенчмарке 3DMark Time Spy появился графический процессор RTX 5060M, что подливает масла в огонь спекуляций.

Если эти данные окажутся верными, мобильная RTX 5060 сможет похвастаться 32%-м приростом производительности по сравнению со своим предшественником.

Согласно утечке, графический процессор RTX 5060M набрал 13 821 балл в 3DMark TS (Graphics), обеспечив прирост производительности почти на 32% по сравнению с GPU RTX 4060 для ноутбуков.

Интересно, что RTX 5060M превосходит мобильный GPU RTX 4070 текущего поколения и примерно на 70% опережает мобильный GPU RTX 3060. Однако следует помнить, что синтетические бенчмарки, такие как 3DMark Time Spy, не всегда напрямую коррелируют с реальной производительностью игр или приложений.

Предыдущие сообщения, появившиеся в результате утечки данных компании Clevo, намекали на планы NVIDIA в отношении RTX 50 для ноутбуков. Модель RTX 5060, как ожидается, заменит RTX 4060 с 8Gb памяти GDDR7. Мобильная версия RTX 5070 будет иметь ту же конфигурацию памяти, а флагманский RTX 5090M получит 16Gb VRAM.