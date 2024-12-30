Ожидается, что игра даст индустрии новый толчок.

Долгожданный дебют Grand Theft Auto VI, по прогнозам, станет определяющим событием в индустрии развлечений 2025 года, а ожидаемый доход от игры превысит $3 млрд уже в первый год. Амбициозный релиз от Take-Two Interactive может изменить игровую индустрию даже в условиях сложной экономической ситуации.

По данным DFC Intelligence, компании, занимающейся исследованиями в области видеоигр, GTA VI должна выйти осенью на платформах PlayStation и Xbox и до официального релиза собрать более $1 млрд исключительно от предварительных заказов. Общая выручка игры за первый год прогнозируется на уровне $3,2 млрд, что вдвое превышает показатели GTA V, вышедшей в 2013 году. По таким показателям GTA VI опередит даже самые кассовые фильмы 2024 года, включая Inside Out 2 ($1,7 млрд) и Deadpool & Wolverine ($1,3 млрд).

Штраус Зельник, генеральный директор Take-Two, по этому поводу сохраняет осторожный оптимизм.

"Я никогда не заявляю о победе раньше времени. Но я думаю, что Rockstar Games в очередной раз выдаст нечто совершенно феноменальное".

Несмотря на многообещающие перспективы GTA VI, игровая индустрия сталкивается с трудностями. Начиная с 2022 года, в отрасли наблюдается снижение спроса, что привело к увольнениям среди крупных игроков, таких как Sony, Microsoft, Electronic Arts и Ubisoft. Более 33 000 профессиональных разработчиков потеряли работу во время этого спада.