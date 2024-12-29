Вероятно, это из-за масштабного столкновения.

Ученые обнаружили необычную галактику, которая, похоже, пережила космический эквивалент катастрофического столкновения. Галактика, получившая название NGC 5084, демонстрирует не один, а два набора высокоэнергетических рентгеновских шлейфов, извергающихся из ее ядра, и, что примечательно, это еще не самая характерная ее особенность.

В архивных данных космического телескопа НАСА "Хаббл" и других обсерваторий исследователи обнаружили еще одну аномалию в NGC 5084: в ее центре вращается небольшая черная дыра, расположенная под углом 90 градусов к основному вращению галактики. По мнению исследователей, она фактически лежит на боку по отношению к остальной части галактики.

Такая необычная структура заставила ученых предположить, что значительное разрушительное событие – или, возможно, последовательность таких событий – основательно изменило форму NGC 5084.

Объединив данные по всему электромагнитному спектру, команда собрала воедино улики, которые указывают на то, что NGC 5084 претерпела драматические изменения относительно недавно.

Обычно крупные галактики излучают рентгеновскую энергию равномерно, сферически. Однако концентрированные шлейфы, наблюдаемые в NGC 5084, указывают на то, что это состояние было нарушено. Соавтор исследования Памела Маркум назвала исключительным открытие двух пар рентгеновских объектов, похожих на колонны, в пределах одной галактики.