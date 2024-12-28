Смартфоны без USB-C более не подлежат распространению.

Начиная с iPhone 15-й серии, Apple перешла на интерфейс USB-C, официально отказавшись от порта Lightning. Однако этот переход, скорее всего, был ускорен законодательством Европейского союза, согласно которому все устройства, продаваемые в его юрисдикции, должны быть оснащены портом USB-C. Если бы не этот нормативный акт, Apple, возможно, сохранила бы свою фирменную технологию еще на несколько поколений. В соответствии с новым законом, Apple прекратила продажи iPhone 14 и iPhone SE в некоторых странах ЕС, так как срок обновления этих моделей истек 28 декабря.

По данным MacRumors, iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE третьего поколения больше не доступны в онлайн-магазинах Apple в нескольких странах ЕС. Речь идет об Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Испании, Швеции и большинстве других стран-членов ЕС. Установленный Европейским союзом срок введения совместимости с USB-C для всех продуктов потребительской электроники был соблюден с точностью, не оставляющей места для исключений.

Примечательно, что Великобритания, которая больше не является частью ЕС, остается незатронутой этим законодательством. Потребители в Великобритании все еще могут найти предложения на старые модели. Для покупателей в других регионах остается возможность приобрести iPhone 15, хотя и по несколько более высокой цене. Считается, что эти изменения повлияли на решение Apple выпустить в начале следующего года iPhone SE 4, который будет оснащен портом USB-C наряду с другими усовершенствованиями.