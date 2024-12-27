Рекомендованная цена RTX 5080 составит более 1 500 долларов.

Появились первые подробности о ценах на предстоящую видеокарту GeForce RTX 5080, и они рисуют картину внушительной цены в 1500 долларов. Эта информация получена из утечки объявлений австралийского ритейлера, что дает представление о потенциальной стоимости графических карт NVIDIA нового поколения всего за несколько недель до их официального запуска.

По словам технического ютубера Vex, розничная цена RTX 5080 может достигать 1 587 долларов. Это значительный скачок по сравнению с 1 199 долларами за предшественника RTX 4080. Однако Vex отмечает, что эта цифра не учитывает "премиальный налог", который часто взимается при первом выпуске продукта. С учетом этой наценки GPU может обойтись конечным пользователям в 1 739 долларов, что почти на 300 долларов дороже стартовой цены предыдущего поколения.

Вариант ASUS DUAL RTX 5080, упомянутый в утечке, позиционируется как модель среднего уровня, вероятно, с тремя вентиляторами охлаждения. Несмотря на то, что этот вариант менее премиальный, чем модели ROG STRIX, он все же воплощает в себе передовые достижения, включая 16Gb VRAM GDDR7. В качестве существенного фактора повышения стоимости называется переход NVIDIA на чипы памяти GDDR7, поскольку эти технологии требуют более высоких производственных затрат.

Помимо цены, RTX 5080 обещает заметный прирост производительности. Карта основана на ядре GPU GB203 и оснащена 16Gb памяти GDDR7, работающей со скоростью 32 Гбит/с.