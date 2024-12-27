Кроме того, смартфон должен быть очень ярким и красочным.

Pixel 9 и Pixel 9 Pro получили положительные отзывы от технологического сообщества. Однако некоторые области все еще требуют внимания – в частности, производительность чипов серии Tensor G. Эти чипы сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны A17 Pro от Apple в iPhone 16 Pro и Snapdragon X Elite от Qualcomm. На фоне этого, появился концепт Pixel 10 Pro, предлагающий видение следующего флагмана Google.

Концепт, созданный дизайнером 4RMD, основан не на утечках или слухах, а скорее на творческих догадках и анализе тенденций компании Google. Наиболее заметным изменением в предложенном дизайне является переосмысление блока камер. Отступив от горизонтального расположения, характерного для предыдущих моделей, концепт демонстрирует вертикальный модуль, простирающийся до середины устройства, с расположенным ниже логотипом Google.

Кроме того, концепт предполагает ультратонкие рамки и яркий дисплей. Расположенная по центру камера с отверстиями, защищенная стеклом Gorilla Glass Victus 2, обещает повышенную устойчивость к падениям и царапинам. Размеры дисплея также были изменены – они увеличились до 6,4 дюйма для стандартной модели Pixel 10 Pro и до 6,9 дюйма для более крупной модели, что соответствует размерам iPhone 16 серии Pro. Представленное устройство может похвастаться пиковой яркостью в 4 000 нит.

Под капотом у концептуального Pixel 10 Pro находится гипотетический чип Tensor G5, который, как ожидается, обеспечит значительный прирост вычислительной и графической производительности.

Устройство оснащено батареей емкостью 5300 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 45W, что должно стать одним из самых востребованных обновлений среди пользователей Pixel.

Система камер, предложенная в концепте, безусловно впечатляет. В ней предусмотрено трио 64-Мп сенсоров: основная камера, ультраширокоугольная камера с улучшенными возможностями съемки в условиях недостаточного освещения и телеобъектив, поддерживающий 50-кратный оптический зум.