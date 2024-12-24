Деньги пойдут и на строительство нескольких мостов.

Правительство России объявило о планах выделить из резервного фонда более 46 млрд рублей, которые пойдут на финансирование проектов строительства и реконструкции дорог до конца 2024 года. Это крупное финансовое обязательство, подтвержденное премьер-министром Михаилом Мишустиным, направлено на улучшение состояния и доступности важнейших объектов транспортной инфраструктуры по всей стране.

"Строительство и восстановление федеральных, региональных и местных дорог остается приоритетом. Правительство приняло решение о выделении дополнительных 46 млрд рублей на эти важнейшие для граждан цели", – заявил Мишустин, как сообщает РИА Новости.

Средства будут направлены на реализацию нескольких ключевых инфраструктурных проектов. Среди них – строительство объездной дороги вокруг Твери, капитальный ремонт моста в Рыбинске и строительство нового моста через реку Обь в Сургуте. Эти инициативы являются частью более широкой стратегии по модернизации 418 километров федеральных трасс, повышающей эффективность и безопасность транспортной сети.

Кроме того, правительство продлило стратегический план развития дорог до 2028 года. Расширенная программа, первоначально рассчитанная на пять лет, теперь включает несколько важных проектов в Донецкой и Луганской народных республиках. Включение этих регионов подчеркивает намерение правительства интегрировать новые территории в свои инфраструктурные инициативы, повышая при этом экономическую связность и региональную мобильность.