Этим вопросом займется премьер-министр Михаил Мишустин.

В преддверии Нового года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о намерении защитить граждан от необоснованных цен на продукты. На заседании, посвященном вопросам экономики, глава правительства отметил, что все случаи недобросовестного поведения бизнеса будут пресечены. По мнению Георгия Остапковича, директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, большинство предпринимателей воспримут этот сигнал всерьез, а нарушителей ждет разбирательство со стороны надзорных органов.

"Наша задача – внимательно изучить ситуацию с инфляцией и выявить ключевые проблемы, которые требуют решений. Особенно это актуально в период новогодних праздников, когда спрос на отдельные категории товаров возрастает, что, в свою очередь, влияет на динамику цен" – заявил Мишустин.

Он также напомнил, что ранее обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным. На встрече с лидером страны значительное внимание уделялось борьбе с инфляцией, которая с начала года превысила 9%.

Для поддержания стабильности на рынке правительство применяет различные инструменты: вводит квоты, предоставляет льготы на закупку оборудования и активно развивает сотрудничество с партнерами из дружественных стран. В то же время, отметил Мишустин, важно не допускать дисбаланса между спросом и предложением, особенно в условиях повышенной инфляции.

"В рыночной экономике прибыль является основной целью любого бизнеса, но это не должно идти вразрез с интересами общества. Если выявляются случаи завышения цен или использования монопольного положения, необходимо принимать жесткие меры. Для этого у нас есть Федеральная антимонопольная служба, а в отдельных ситуациях – Генеральная прокуратура".

Большинство российских предпринимателей демонстрируют ответственное поведение, считает Остапкович. Он уверен, что вмешательство надзорных органов потребуется только в исключительных случаях. Совместная работа бизнеса и государства позволила смягчить последствия санкций и обеспечить устойчивое развитие экономики.