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Kachka
Разработчики рассказали о романтических отношениях Цири в The Witcher IV
Помочь им в построении сюжета может автор книг Анджей Сапковский.

После захватывающего анонса The Witcher IV на церемонии The Game Awards 2024 компания CD Projekt RED отправилась в обширный пресс-тур, рассказывая новые подробности об игре. Основное внимание было уделено Цири, которая займет центральное место в качестве новой главной героини. Разработчики подтвердили выбор актрисы для озвучивания Цири и рассказали о ее новых способностях, которые вкратце показаны в трейлере.

В недавней беседе с Gamespot разработчики также затронули тему романтики в новой игре, в частности для Цири, и рассказали о том, как будет развиваться этот аспект.

Включение романтики в The Witcher IV не должно стать сюрпризом. Романтика была ключевым элементом серии с самого ее дебюта, хотя механика в первой игре была относительно упрощенной.

Со временем романтические сюжеты франшизы претерпели значительные изменения, и в последующих частях появились более глубокие и запутанные отношения. Поскольку Цири теперь возглавляет сюжет, система романтических отношений, скорее всего, будет доработана в соответствии с ее характером. В отличие от Геральта, который хорошо разбирается в сложностях любви, у Цири мало опыта в романтических отношениях, что связано с ее бурным прошлым. В романах The Witcher Анджея Сапковского Цири изображена как молодая девушка, которая провела большую часть своей жизни, спасаясь от тех, кто пытался ее контролировать.

Даже в The Witcher III: Wild Hunt, где Цири уже 21 год, у нее нет никаких серьезных романтических отношений. Учитывая бунтарский характер Цири и трудности, с которыми ей пришлось столкнуться, найти правдоподобного романтического партнера, который дополнит ее характер, несомненно, будет непростой задачей для CD Projekt RED. К счастью, у студии есть преимущество: заключенное пять лет назад партнерство с Сапковским, которое может позволить разработчикам обратиться к автору за советом.

#игры #cd projekt red #the witcher #the witcher 4 #ведьмак 4 #цири
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