Даже 6-летние iPhone XS и iPhone XR.

С выходом iOS 18 в начале этого года миллионы пользователей iPhone получили ряд новых возможностей и функций. Теперь, судя по недавней утечке, все устройства, способные работать под управлением iOS 18, также могут претендовать на обновление до iOS 19.

По данным заслуживающей доверия компании iPhoneSoft, на обновление в следующем году смогут претендовать такие старые устройства, как iPhone XS и iPhone XR, выпущенные в 2018 году. Это примечательно, учитывая, что iOS 18 прекратила поддержку iPhone X и iPhone 8, выпущенных в 2017 году.

Однако есть существенная оговорка: не все функции iOS 19 будут доступны на всех поддерживаемых устройствах. Это ограничение связано с возможностями аппаратного обеспечения – более новые модели iPhone обладают вычислительной мощностью, необходимой для работы с передовыми функциями, такими как улучшенные технологии искусственного интеллекта Apple, которые не могут быть реализованы в старых моделях.

Подробностей об улучшениях, которые появятся в iOS 19, пока мало. Однако, судя по сообщениям, Siri получит заметное обновление, в которое, возможно, будут интегрированы возможности ChatGPT. В настоящее время пользователи уже могут получить доступ к ChatGPT через Siri для продвинутого взаимодействия с искусственным интеллектом, но iOS 19 выведет функциональность Siri на новый уровень.

Эта же утечка указывает на то, что не все iPad получат iPadOS 19. В частности, iPad начального уровня 7-го поколения, представленный в 2019 году и работающий на чипе Apple A10, как сообщается, несовместим с предстоящим обновлением. Ожидается, что минимальным аппаратным требованием для iPadOS 19 станет чип A12, что обеспечит совместимость для всех остальных моделей iPad.

Если Apple будет придерживаться своих традиционных сроков, то первый официальный анонс iOS 19 и iPadOS 19 состоится на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 2025, которая ожидается в июне.