Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
По слухам, все iPhone, работающие на iOS 18, смогут обновиться до iOS 19
Даже 6-летние iPhone XS и iPhone XR.

С выходом iOS 18 в начале этого года миллионы пользователей iPhone получили ряд новых возможностей и функций. Теперь, судя по недавней утечке, все устройства, способные работать под управлением iOS 18, также могут претендовать на обновление до iOS 19.

По данным заслуживающей доверия компании iPhoneSoft, на обновление в следующем году смогут претендовать такие старые устройства, как iPhone XS и iPhone XR, выпущенные в 2018 году. Это примечательно, учитывая, что iOS 18 прекратила поддержку iPhone X и iPhone 8, выпущенных в 2017 году.

Однако есть существенная оговорка: не все функции iOS 19 будут доступны на всех поддерживаемых устройствах. Это ограничение связано с возможностями аппаратного обеспечения – более новые модели iPhone обладают вычислительной мощностью, необходимой для работы с передовыми функциями, такими как улучшенные технологии искусственного интеллекта Apple, которые не могут быть реализованы в старых моделях.

Подробностей об улучшениях, которые появятся в iOS 19, пока мало. Однако, судя по сообщениям, Siri получит заметное обновление, в которое, возможно, будут интегрированы возможности ChatGPT. В настоящее время пользователи уже могут получить доступ к ChatGPT через Siri для продвинутого взаимодействия с искусственным интеллектом, но iOS 19 выведет функциональность Siri на новый уровень.

Эта же утечка указывает на то, что не все iPad получат iPadOS 19. В частности, iPad начального уровня 7-го поколения, представленный в 2019 году и работающий на чипе Apple A10, как сообщается, несовместим с предстоящим обновлением. Ожидается, что минимальным аппаратным требованием для iPadOS 19 станет чип A12, что обеспечит совместимость для всех остальных моделей iPad.

Если Apple будет придерживаться своих традиционных сроков, то первый официальный анонс iOS 19 и iPadOS 19 состоится на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 2025, которая ожидается в июне.

#смартфоны #apple #iphone #ios 18 #ios 19
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ремонт "Северного потока" обойдется в 633 миллиона евро
5
В России началась разработка 11,2-нм системы EUV-литографии
24
ВСУ атаковали Казань сверхсекретными дронами "Лютый"
5
FT: Шольц высказал упрек Дуде за призыв конфисковать активы РФ
17
В Киеве подтвердили обсуждение Европой отправки миротворцев на территорию Украины
1
В iPhone 17 Pro появятся семь новых функций
+
Nintendo Switch 2 не будет поддерживать плавное воспроизведение видео в разрешении 4K 30 к/с
1
RTX 5090 стоит на 1200 евро дороже RTX 5080
5
CD Projekt Red поделилась свежими деталями о Цири в The Witcher 4 – древняя кровь и телепортация
2
STALKER 2: Heart of Chornobyl получает новое обновление под номером 1.1.2
4
ВКС России атаковали мостовой переход у Константинополя, удар сняли на видео
1
«Рейнметал» показал новый дрон для поражения воздушных целей, который гораздо дешевле ракеты
+
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
1
ЗРК «Тор-М2У» удвоил боекомплект и достиг скорости перехвата 1000 м/с
4
Стали известны цены на материнские платы AMD с чипсетом B850
1
Предполагаемая AMD Radeon RX 8800 XT с референсным дизайном появилась на изображениях
3
One-Netbook представила игровой мини-ноутбук OneXPlayer G1
+
Мобильная RTX 5080 будет обладать меньшим количеством ядер CUDA, чем ожидалось
1
"Выпустили фикс для патча, а потом фикс для фикса" - в сети обсуждают обновление S.T.A.L.K.E.R. 2
4
В Якутии в рамках проекта «Восточный Меридиан» построят дороги к арктическим месторождениям
+

Популярные статьи

Окологоночные новости и слухи декабря
1
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
15
Взломанные консоли могут привести к началу "Золотой эры игр"
+
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
25
О батальных сценах в советских и российских фильмах, компьютерной графике и воспитании патриотизма
11

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
21:36
Видите как бывает, такое оружие в сша только Тонни Старк выпускает, а в России оно в реальности уже на вооружении стоит.👍🏻
Metacritic назвал топ-20 сериалов 2024 года
Андрей_Орлов
21:35
Молодцы! Верим в вас! Вперёд Россия!
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
cibershot
21:27
HDD вечные в отличии от SSD
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
linux4ever
21:26
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
Зю
21:20
Лучи, которые ты всё равно выключаешь, чтобы в 4К было больше 20 кадров
Банк России выступил против развития криптовалютной инфраструктуры в стране
Вадим Белый
21:18
Надеюсь русский включили, или сначала кастрюлям?
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
ISV1457
21:14
Дебил №2!
ЗРК «Тор-М2У» удвоил боекомплект и достиг скорости перехвата 1000 м/с
ISV1457
21:14
Дебил № 1!
ЗРК «Тор-М2У» удвоил боекомплект и достиг скорости перехвата 1000 м/с
ISV1457
21:12
Продолжайте в том же духе! ))
Экс-военный Макгрегор назвал ЧП со сбитым истребителем США пределом наихудшего президентства
Alexey B
21:11
Идея менять компоненты диска на снятые с других аналогов интересна лишь при наличии СВОИХ прямых рук, своего оборудования. Чуть более дорого обойдется ремонт с помощью очень хорошего друга/знакомого ...
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем