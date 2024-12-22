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Kachka
Более 37% игроков в Steam предпочитают игры 8-летней давности новинкам
И тенденция к старым играм только растет.

Несмотря на то что 2024 год стал годом громких игровых релизов, основное внимание геймеров в Steam было уделено классическим играм. Впечатляющие 37% общего игрового времени было посвящено играм, вышедшим более восьми лет назад. Тем не менее, именно "современная классика" последних 1-7 лет стала настоящим царством, заняв 47% всех игровых часов.

Удивительно, но на передовые игры 2024 года пришлось всего 15% игрового времени. Но эта тенденция – не просто вопрос того, что геймеры цепляются за привычное. Как отмечает PC Gamer, это часть более широкой закономерности, наблюдаемой в последние годы: хотя доля 2024 года превосходит минимальный показатель 2023 года в 9% новых игр, она все еще отстает от 17% 2022 года.

Непреходящая популярность таких тяжеловесов, как Counter-Strike, Dota 2 и PUBG, сильно искажает данные. Эти игры продолжают доминировать, стабильно занимая первые три места по количеству одновременно играющих людей. Однако это не означает, что новые релизы не оказывают должного влияния.

Такие проекты, как Path of Exile 2 и Marvel Rivals, произвели сильное впечатление, заняв четвертое и пятое места в чартах Steam. Кроме того, внимание привлекли кооперативные шутеры вроде Helldivers 2, возрожденной Delta Force от NovaLogic и free-to-play Banana. На арене одиночных игр выделяется мифологический экшен Black Myth: Wukong, проданный тиражом более 10 миллионов копий.

Несмотря на это, пользователи Steam отдают явное предпочтение возвращению к проверенным фаворитам. Эта склонность еще больше усиливается благодаря огромному количеству старых игр. В Steam насчитывается около 200 000 игр, выпущенных более десяти лет назад, что превосходит 18 000 новинок, добавленных в 2024 году.

#игры #steam
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